Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στη Βιέννη, χαρίζοντας δυνατές στιγμές, ανατροπές και πολλές συζητήσεις. Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Βουλγάρα Dara, η οποία μάγεψε κοινό και επιτροπές με το δυναμικό «Bangaranga», συγκεντρώνοντας συνολικά 516 βαθμούς και κατακτώντας την κορυφή του φετινού διαγωνισμού.

Οι πρώτες αναρτήσεις της Dara μετά τη μεγάλη νίκη στη Eurovision συγκινούν τους fans του διαγωνισμού. Η φετινή νικήτρια ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και δήλωσε πως η ζωή της μοιάζει «εξωπραγματική» μετά τον θρίαμβο.

«Μείνετε πιστοί στον εαυτό σας, να είστε τολμηροί και τα πράγματα θα συμβούν», ανέφερε μεταξύ άλλων στα social media.

Το τραγούδι της φέρει την υπογραφή μιας διεθνούς δημιουργικής ομάδας, καθώς συνυπογράφεται από την ίδια τη Dara, τον καταξιωμένο Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Κοντόπουλο, τον επιτυχημένο Ρουμάνο παραγωγό Monoir και τη Νορβηγίδα Anne Judith Stokke Wik, που έχει ξεχωρίσει μέσα από συνεργασίες στην K-Pop σκηνή.