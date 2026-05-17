Η Premier League πλησιάζει στο τέλος της, με την 37η αγωνιστική να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο παιχνίδι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ (17/5).

Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα θα επιδιώξει να πανηγυρίσει ένα ακόμη σπουδαίο «διπλό».

Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων (17/5)

14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ, Nova Sports Premier League

17:00 Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας, Nova Sports Premier League

17:00 Έβερτον – Σάντερλαντ, Nova Sports Start

17:00 Λιντς – Μπράιτον, Nova Sports 2

17:00 Γούλβς – Φούλαμ, Nova Sports 6

19:00 Νιουκάστλ – Γουέστ Χαμ, Nova Sports Premier League