Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως 24 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και έως 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, με πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 4 με 5 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά των βορειότερων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Αραιές νεφώσεις αναμένονται, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν κυρίως στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα στραφούν από νότιους σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς, με 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερες τιμές στα βόρεια.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 27 βαθμούς στα ανατολικά και 24 στις υπόλοιπες περιοχές.

Τρίτη 19 Μαΐου 2026: Στα ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με βροχές το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Τετάρτη 20 Μαΐου 2026: Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται στα βορειοανατολικά και το βόρειο Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία με μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πέμπτη 21 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.