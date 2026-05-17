Νέα απογοήτευση βίωσε η Αλ Νασρ, η οποία λίγες ημέρες μετά την απώλεια σημαντικού προβαδίσματος στη μάχη του πρωταθλήματος, γνώρισε ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα στη σεζόν της.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο ηττήθηκε με 1-0 από την Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two, χάνοντας έτσι μία ακόμη ευκαιρία να κατακτήσει τρόπαιο.

Το αποτέλεσμα αυτό πρόσθεσε νέο κεφάλαιο στη δύσκολη πορεία του Πορτογάλου σταρ στη Σαουδική Αραβία, καθώς εξακολουθεί να μην έχει πανηγυρίσει επίσημο τίτλο με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ρονάλντο εμφανίστηκε εμφανώς επηρεασμένος από την εξέλιξη του αγώνα και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, σε μία εικόνα που έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

💔 Ver llorar así a Cristiano Ronaldo es desgarrador Su Al-Nassr ha perdido la final de la AFC Champions League 2 contra el Gamba Osaka de Japón Sigue negado CR7 en Arabia, aunque tiene la Liga Saudí en su manopic.twitter.com/7lASi7LjoI — Madrid Sports (@MadridSports_) May 16, 2026

Παρά την αποτυχία στον ασιατικό τελικό, η Αλ Νασρ εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας.

Η ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας διαφορά δύο βαθμών από την Αλ Χιλάλ, μία αγωνιστική πριν από το τέλος.

Το τελευταίο και καθοριστικό παιχνίδι απέναντι στη Νταμάκ αναμένεται να κρίνει τον τίτλο, με την αντίπαλο της Αλ Νασρ να δίνει τη δική της μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.