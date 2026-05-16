Το νέο σκίτσο του Αρκά συνδυάζει χιούμορ, ειρωνεία και μια δόση… αλήθειας για την ανθρώπινη φύση.

Με πρωταγωνιστή έναν «μαγεμένο πρίγκιπα» που, παρά τη μεταμόρφωσή του, συνεχίζει να νιώθει ακατανίκητη έλξη για τον βάλτο, ο γνωστός σκιτσογράφος σχολιάζει με τον δικό του καυστικό τρόπο το πόσο δύσκολο είναι να ξεφύγει κανείς από όσα κουβαλά μέσα του.

Το σκίτσο, που συνοδεύεται από την καθιερωμένη πρωινή καλημέρα του Αρκά προς το κοινό του, απέσπασε για ακόμη μία φορά πλήθος αντιδράσεων και κοινοποιήσεων στα social media, με πολλούς να ταυτίζονται με το μήνυμα πίσω από τη σατιρική εικόνα.