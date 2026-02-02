Το EuroLeague Final Four 2026 θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, με την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης να συγκεντρώνει ήδη έντονο ενδιαφέρον από φιλάθλους και ομάδες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το κόστος των εισιτηρίων διαμορφώνεται σε ένα εύρος που ξεκινά από τα 399 ευρώ και φτάνει έως τα 952 ευρώ, ανάλογα με τη θέση και τη ζώνη παρακολούθησης. Οι τιμές έγιναν γνωστές το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ξεχωριστές φάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να προγραμματίσουν έγκαιρα την αγορά τους. Οι ημερομηνίες πώλησης έχουν οριστεί για τις 11 Φεβρουαρίου, 26 Φεβρουαρίου, 17 Μαρτίου και 20 Απριλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague

“Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη, κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως και τέσσερα εισιτήρια. Οι φίλαθλοι που αγοράσουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα έχουν δικαίωμα να αγοράσουν εισιτήρια σε επόμενες φάσεις. Οι τιμές κυμαίνονται από 399 € έως 952 €, ανάλογα με την κατηγορία και τη φάση.

Οι αγοραστές που δεν θα μπορέσουν τελικά να παρευρεθούν στην εκδήλωση μπορούν να καταχωρήσουν τα εισιτήριά τους για μεταπώληση μέσω της επίσημης αγοράς EuroLeague fan-to-fan, η οποία θα ανοίξει μετά τη δεύτερη φάση πώλησης στο ευρύ κοινό.

Κάθε φίλαθλος μπορεί να πουλήσει τα εισιτήριά του μόνο στην ίδια τιμή που τα αγόρασε, με την εγγύηση ότι, εάν το εισιτήριο επαναπωληθεί με επιτυχία, το ακριβές ποσό που καταβλήθηκε αρχικά θα επιστραφεί στον πωλητή. Η χρήση της επίσημης αγοράς εξασφαλίζει έγκυρα εισιτήρια, ασφαλείς πληρωμές και εγγυημένες επιστροφές χρημάτων.

Αυτή είναι η μόνη ασφαλής και εξουσιοδοτημένη δευτερογενής αγορά για το Final Four της EuroLeague 2026.

Επίσης, τα VIP πακέτα φιλοξενίας θα είναι διαθέσιμα στην προπώληση (10 Φεβρουαρίου), στις φάσεις πώλησης εισιτηρίων ένα, 11 Φεβρουαρίου, και δύο, 26 Φεβρουαρίου, προσφέροντας στους οπαδούς και τις επιχειρήσεις αποκλειστικά προνόμια για να βελτιώσουν την εμπειρία τους στο Final Four. Λεπτομέρειες για τα VIP πακέτα φιλοξενίας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://euroleaguef4tickets.com/en/“.