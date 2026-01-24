Η 24η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε, με τη δεύτερη ημέρα να φέρνει κρίσιμα αποτελέσματα τόσο για τη μάχη της πρώτης τετράδας όσο και για τη διαμόρφωση της δεκάδας που οδηγεί στα playoffs.

Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Μπασκόνια και πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό της, ενώ η Παρτίζαν υπέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της σεζόν, λυγίζοντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σημαντικό «διπλό» πανηγύρισε και ο Ερυθρός Αστέρας, που πέρασε εμφατικά από τη Μπολόνια επικρατώντας της Βίρτους με 102-93, ενώ εκτός έδρας νίκη σημείωσε και η Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά απέναντι στη Βιλερμπάν.

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-85

Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 93-89

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 90-78

Παρί – Dubai BC 79-99

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71

Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 93-102

Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101 (παρ.)

Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 91-98

Η βαθμολογία