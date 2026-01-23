Η Μπαρτσελόνα, που δείχνει αγωνιστικά ανανεωμένη υπό την καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ, δοκιμάστηκε στη Λυών απέναντι στη Βιλερμπάν για την 24η αγωνιστική της EuroLeague. Παρότι οι Γάλλοι παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, οι Καταλανοί βρήκαν τις λύσεις μετά την ανάπαυλα και έφτασαν στη νίκη με 98-91.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Βιλερμπάν μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, με τον Γουότσον να ηγείται επιθετικά και να σκοράρει με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα, εκμεταλλευόμενος τα αμυντικά προβλήματα της Μπαρτσελόνα.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν κυρίως από την περιφέρεια, με εξαιρετικά ποσοστά έξω από τα 6,75μ. Σατοράνσκι και Πάντερ σήκωσαν το βάρος στο σκοράρισμα στο πρώτο μέρος, ωστόσο η Βιλερμπάν πήγε στα αποδυτήρια με οριακό προβάδισμα δύο πόντων (49-47).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα ανέβασε την ένταση και πέρασε στην αντεπίθεση, με τους Πάντερ και Σενγκέλια να βρίσκουν διαδοχικά καλάθια. Η γαλλική ομάδα παρέμεινε κοντά στο σκορ, χάρη κυρίως στον Εμπουά, διατηρώντας τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα.

Οι Καταλανοί, ωστόσο, έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και «κλείδωσαν» τη νίκη με το τελικό 91-98. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 16-8, ενώ η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 6-18 και την 17η θέση της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-47, 70-74, 91-98