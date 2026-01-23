Ο Ερυθρός Αστέρας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην Ιταλία και επικράτησε με 102-93 της Βίρτους Μπολόνια στην «Virtus Arena», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague. Με τους Μπάτλερ, Μονέκε και Νουόρα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, οι Σέρβοι έφτασαν με σχετική άνεση σε μία σημαντική εκτός έδρας νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 14-10, ενώ η Βίρτους υποχώρησε στο 11-13.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε σε υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δείχνουν επιθετική διάθεση από το πρώτο λεπτό. Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε γρήγορα λύσεις με τους Νουόρα και Μοτεγιούνας, ενώ η Μπολόνια απάντησε με Έντουαρντς και Ντιούφ, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 26-31.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το σκηνικό παρέμεινε ίδιο, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια και τον Ερυθρό Αστέρα να εντυπωσιάζει από την περιφέρεια, έχοντας 10/17 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Η Βίρτους βρήκε πόντους κοντά στο καλάθι, όμως το επιμέρους 26-26 έστειλε τους Σέρβους στα αποδυτήρια μπροστά με πέντε πόντους (52-57).

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Με επιθετική πολυφωνία και τους Μονέκε, ΜακΙντάιρ και Μπάτλερ να οδηγούν, ξέφυγαν στο σκορ και έφτασαν τη διαφορά έως το +16, παίρνοντας ξεκάθαρο έλεγχο του αγώνα (68-82).

Η Βίρτους επιχείρησε να αντιδράσει στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Λούκα Βιλντόζα να πετυχαίνει επτά συνεχόμενους πόντους, ωστόσο η αντεπίθεση δεν είχε συνέχεια. Ο Ερυθρός Αστέρας διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και έφτασε στη νίκη, πιο άνετα απ’ όσο δείχνει το τελικό 93-102.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 52-57, 68-82, 93-102