Η Φενέρμπαχτσε ήταν εκπληκτική αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε άνετα της Μπασκόνια με 84-71 για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Το παιχνίδι ήταν από αυτά που η τουρκική ομάδα είχε ξεχωρίσει στο πρόγραμμα της, και το βράδυ της Παρασκευής (23/1) πήρε τη νίκη για να φτάσει στο 16-7 συνολικό ρεκόρ (10-3 εντός και 6-4 εκτός έδρας) και να παραμείνει στην κούρσα της κορυφής μαζί με Χάποελ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ξανά καθοριστικός ήταν ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, με εξαιρετική παρουσία στην επίθεση και στα ριμπάουντ, ενώ οι Μπάλντουιν, Ντε Κολό και Μπιμπέροβιτς πρόσφεραν σημαντική βοήθεια. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είδε ωστόσο αρνητική αναλογία ασίστ-λαθών (10 ασίστ – 20 λάθη), αλλά η νίκη ήρθε εύκολα.

Η Μπασκόνια έπεσε στο 8-16 (7-4 εντός και 1-12 εκτός), με τον Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό να πραγματοποιεί μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του φέτος, ενώ η ομάδα της Βιτόρια είχε απογοητευτικά ποσοστά στο τρίποντο, σουτάροντας μόλις 4/22.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χορντόβ, Βίλιους, Βικλίτσκι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ (0/3 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπίρσεν 2, Μπάλντουιν 11 (3/4 δίποντα, 5/5 βολές), Μέλι 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 21 (8/13 δίποντα, 5/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Μαχμούτογλου 3 (1), ντε Κολό 11 (1), Μπιμπέροβιτς 12 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Μπιτίμ 5 (1), Γιάντουνεν 2, Χολ 10 (2), Μπιρτς 2

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 7 (3/3 δίποντα), Σίμονς 13 (4/4 δίποντα, 5/6 βολές;), Βιγιάρ 2, Ομορούγι 14 (5/9 δίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Κούρουτς 10 (1/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 9 (2/6 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Σπανιόλο 2, Φόρεστ (1/7 σουτ, 3/3 βολές), Ρατζέβιτσους, Ντιοπ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 25η αγωνιστική η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί την Αναντολού Εφές (29/1 στις 19:45), ενώ η Μπασκόνια θα παίξει εντός έδρας με την Ζάλγκιρις Κάουνας (30/1 στις 21:30).