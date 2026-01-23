Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, μίλησε στο σερβικό τηλεοπτικό κανάλι SOS για την κατάσταση που βιώνει η ομάδα, η οποία περνά δύσκολη σεζόν. Η Παρτίζαν βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-16, ενώ το πρόσφατο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σημαδεύτηκε από επεισόδια στις εξέδρες.

Για το θέμα του Τζαμπάρι Πάρκερ και των άλλων παικτών, όπως ο Νιλικίνα και ο Τζόουνς, ο πρόεδρος ξεκαθάρισε τα πράγματα, υποστηρίζοντας ότι οι πωλήσεις και οι μετακινήσεις παικτών γίνονται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή. Παράλληλα, εξήγησε ότι η χημεία της ομάδας επηρεάστηκε λόγω του υψηλού συμβολαίου του Πάρκερ και της διαφοράς με τους υπόλοιπους παίκτες.

Ο Μιχαΐλοβιτς τόνισε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η σεζόν με όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του συλλόγου και την επιβίωση σε δύσκολες συνθήκες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην σερβική τηλεόραση

«Δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου ένας προπονητής να ζητά την παραίτηση ενός προέδρου. Θα συνέβαινε κάτι τέτοιο εάν η Παρτίζαν ήταν 8η στη EuroLeague; Ο πρόεδρος ενός συλλόγου είναι εδώ για να θέτει το μπατζετ και τα οικονομικά, όχι να επιλέγει το ρόστερ. Το μπάτζετ της ομάδας αυξήθηκε κατά 35% και διανεμήθηκε με τον τρόπο που ήθελε το προπονητικό σταφ.»

«Το πρόβλημα της Παρτίζαν λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ, ας μην κοροϊδευόμαστε. Και για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν ήξερα ποιος είναι ο Ντίλαν Οσετκόφσκι. Δεν παρακολουθώ το EuroCup. Είναι ο Οσετκόφσκι το πρόβλημα ή κάποιος άλλος παίκτης;

Επίσης, δεν είναι αλήθεια ότι ζήτησα να πουληθεί ο Ντιλικινά. Είχα το δικαίωμα, αλλά ποτέ δεν πήρα απόφαση χωρίς τη συγκατάθεση του προπονητικού επιτελείου. Η πώληση του Ντιλικινά, η αποχώρηση των Μπράντον Ντέιβις και Μάικ, όλα συμφωνήθηκαν τη στιγμή που είπαμε ότι πρέπει να ανανεώσουμε τον Ίσαακ Μπόνγκα και τον Στέρλινγκ Μπράουν πάση θυσία»

«Μέσα στην ομάδα, οι σχέσεις και η χημεία αλλοιώθηκαν εξαιτίας του συμβολαίου ενός παίκτη (Τζαμπάρι Πάρκερ), που είναι το ακριβότερο στην ιστορία του συλλόγου. Θα έπρεπε να σκοράρει 20-25 πόντους ανά παιχνίδι. Όταν τα παιδιά κατάλαβαν ότι έπαιζαν για τέσσερις ή πέντε φορές λιγότερα χρήματα και πρόσφεραν πολύ περισσότερα στο παρκέ, τότε άρχισαν τα προβλήματα.

Όλα αυτά συνέβησαν επειδή είμαστε 18οι στην EuroLeague. Φέραμε παίκτες για τους οποίους πληρώσαμε πέντε εκατομμύρια και στο τέλος θα δώσουν συνολικά 50 πόντους σε όλη τη σεζόν. Κανείς στην Παρτιζάν δεν έφυγε ή ήρθε χωρίς την έγκριση του προπονητικού επιτελείου. Μη με αναγκάσετε να δημοσιεύσω μηνύματα και emails»

«Αυτά που ακούστηκαν, ότι διαπραγματευτήκαμε μισό εκατομμύριο δολάρια για τον Ταϊρίκ, τον οποίο ο προπονητής δεν ήθελε, είναι επιστημονική φαντασία. Εγώ ζήτησα 300.000 ευρώ για τον Νιλικίνα και στο τέλος τα πλήρωσαν. Η πρώτη μας αποστολή είναι να τελειώσουμε τη σεζόν με όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά. Είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσεις χρήματα σε αυτό το κλίμα. Το πιο σημαντικό είναι να μη “καταρρεύσει” ο σύλλογος, να βγούμε από όλο αυτό σταθεροί».