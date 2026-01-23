Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) μια εντυπωσιακή κίνηση, ανακοινώνοντας την προσθήκη του Κόρι Τζόσεφ με συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.

Με τον Φρανκ Νιλικίνα να μην έχει προσφέρει σταθερά και τον Μόντε Μόρις να παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, η ομάδα του Πειραιά χρειαζόταν επειγόντως έναν έμπειρο πλέι μέικερ για να υποστηρίξει τον Τόμας Γουόκαπ.

Ο 34χρονος Καναδός, ύψους 1,88μ., είχε προηγουμένως ανακοινωθεί από τη Μονακό, όμως δεν αγωνίστηκε ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα ούτε στη EuroLeague, καθώς δεν είχε δηλωθεί στο ρόστερ λόγω απαγόρευσης μεταγραφών της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορεί άμεσα να ενισχύσει τον Ολυμπιακό.

Με τον Τζόσεφ, οι «ερυθρόλευκοι» ενισχύουν σημαντικά τη θέση του 1, συνδυάζοντας εμπειρία και ποιότητα, στην προσπάθεια να διεκδικήσουν όλους τους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το Depth Chart του Ολυμπιακού

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Όμηρος Νετζήπογλου

SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ