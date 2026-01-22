Ο Ολυμπιακός νίκησε με 74-68 στην Κωνσταντινούπολη την Εφές για την 24η αγωνιστική της EuroLeague και ανέβασε το ρεκόρ του στο 15-8, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν σε εξαιρετικοί μέρα και πάλι αρκετούς παίκτες ωστόσο ο απόλυτα κομβικός ήταν ο Τόμας Γουόκαπ που πέτυχε το πιο κρίσιμο καλάθι του ματς, κάνοντας το 61-64, 61-67 στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Τεξανός γκαρντ είχε 6 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν και πάλι ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους. Από την Εφές σε πολύ καλή μέρα βρέθηκαν οι Ντόζιερ και Λι που είχαν 16 και 13 πόντους αντίστοιχα με τον Αμερικανό πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού να παίζει πολύ καλά στην τελευταία περίοδο του παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά στην επίθεση με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ και προηγήθηκε με 0-8 της Εφές. Ο Ντέσερτ έβαλε το πρώτο καλάθι της Εφές για να κάνει ο Βεζένκοφ με τρίποντο το 2-11 στο 4’. Ο Οσμάνι με 5 συνεχόμενους πόντους έκανε το 7-11 για την Εφές στο 5’. Ο Ντόζιερ με πέντε συνεχόμενους πόντους του μείωσε σε 12-17 για την τουρκική ομάδα στο 7’. Ο Σάσα Βεζένκοφ με καλάθι τους τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου έδωσε προβάδισμα με +12 στον Ολυμπιακό και σκορ 13-25 με τους πόντους του σταρ των ερυθρόλευκων να είναι 12 στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Σέιμπεν Λι το πήρε προσωπικά στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και με τέσσερις συνεχόμενους πόντους μείωσε στο -10 και σκορ 17-27 για την Εφές στο 12’. Ο Ντόντα Χολ με δύο καρφώματα έκανε το 23-34 για τον Ολυμπιακό για να μειώσει ο Κάι Τζόουνς στο -9 για την Εφές και σκορ 24-33 στο 14’.

Ο Φουρνιέ με ένα τρίποντο μετά από όμορφη δημιουργία του Γουόρντ και έκανε το 27-40 στο 17’. Ο Κάι Τζόουνς με 2/2 βολές μείωσε σε -12 για την Εφές στο 18’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό στο +17 και σκορ 31-48 με μία βολή από τον Γουόρντ και μία από τον Πίτερς στο τέλος του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Ντόζιερ με πέντε προσωπικούς πόντους μείωσε σε 36-48 για την Εφές στο 21’. Ο Πι Τζέι Ντόζιερ με συνεχόμενους πόντους μείωσε στο -8 και σκορ 42-50 με τον Οσμάνι να μειώνει ακόμα περισσότερο στο -5 και σκορ 45-50 στο 24’. Φουρνιέ και Γουόρντ με προσωπικούς πόντους έδωσαν προβάδισμα με +9 και σκορ 47-56 στον Ολυμπιακό. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με την Εφές στο -7 και σκορ 51-58 και τον Ντόζιερ να φτάνει τους 16 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης.