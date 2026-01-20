Οι Πειραιώτες φιλοξενούν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε ένα ματς που για περίπου 15 λεπτά ήταν απόλυτα ισορροπημένο. Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στον Ολυμπιακό, με το σκορ να βρίσκεται στο 35-32 στο 15ο λεπτό.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, όμως, οι ερυθρόλευκοι πάτησαν… γκάζι. Με κυριαρχία σε άμυνα και επίθεση, πέτυχαν 20 συνεχόμενους πόντους μέσα σε 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 55-32. Το σερί «έσπασε» από τον Σόρκιν, που σκόραρε για τη Μακάμπι μόλις 22 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Τον τελευταίο λόγο στο πρώτο μέρος είχε ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το 58-34, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.