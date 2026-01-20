Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ σε ματς αποθέωση της επίθεσης και έφτασε το ρεκόρ του στο 14-8, πατώντας στην τέταρτη θέση.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε πολύ εύκολα με το ευρύ 93-74 την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, ανεβαίνοντας με τη σειρά του στο 14-9, κρατώντας επαφή με την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.
Από εκεί και πέρα, οι δύο «αιώνιοι» στρέφουν το βλέμμα τους πλέον στα επόμενα παιχνίδια τους την ερχόμενη Πέμπτη (22/1). Στην Τουρκία για να αντιμετωπίσουν την Αναντολού Εφές οι Πειραιώτες (19:30), στο Ισραήλ με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ οι «πράσινοι» (21:05).
Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της Euroleague
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 71-66
Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 96-100 (παρ.)
Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας 77-96
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74
Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν
Βαλένθια – Παρί
Μπαρτσελόνα – Dubai BC
Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο
Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε 21/1 (21:30)
Η βαθμολογία της Euroleague:
Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 22/1 στις 19:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 22/1 στις 21:05
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας 22/1 στις 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 22/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 22/1 στις 21:45
Παρί – Dubai BC 22/1 στις 22:00
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 23/1 στις 19:45
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 23/1 στις 21:30
Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 23/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 23/1 στις 21:45