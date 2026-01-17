Το φινάλε της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague ήρθε με το El Clasico, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 80-61, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της. Νωρίτερα, η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας δύσκολα της Βαλένθια με 82-79, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία, λυγίζοντας τη Βιλερμπάν.

Στα ελληνικά στρατόπεδα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Μπάγερν με 85-78 και υποχώρησε στο 13-9, ενώ ο Ολυμπιακός, μετά την επιβλητική επικράτηση επί της Παρτιζάν με 104-66, ανέβηκε στο 13-8, παραμένοντας δυνατά στη μάχη της πρώτης οκτάδας.

Η αναλυτική βαθμολογία μετά το τέλος της 22ης αγωνιστικής