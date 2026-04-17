Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μια εμφατική νίκη απέναντι στην Εφές με 97-62 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της EuroLeague, και ολοκλήρωσε τη regular season στην 7η θέση.

Μετά το παιχνίδι, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται εκεί που θα επιθυμούσε, ωστόσο αυτό είναι το δεδομένο της κατάστασης. Υπογράμμισε πως ο αταμσυνεχίζει τη διαδρομή του στη διοργάνωση και πρέπει να παρουσιαστεί έτοιμος για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μονακό την Τρίτη (21/4).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή των «πρασίνων»:

«Ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό. Έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένος που θα παίξουμε play-in, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το αποδεχθούμε και να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι.

Για την Εφές ήταν δύσκολο να παίζει ένα παιχνίδι χωρίς στόχους. Δεν είχαν πολλούς από τους σημαντικούς τους παίκτες. Σε κάθε περίπτωση παίξαμε καλό μπάσκετ κατά διαστήματα στην άμυνα και την επίθεση. Ο Ρογκαβόπουλος είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ματίας έπαιξε πολύ καλά κάτω από το καλάθι.

Η κανονική περίοδος τελείωσε. Δεν είμαστε τη θέση που στοχεύαμε όταν ξεκινούσε η χρονιά, όμως η σεζόν συνεχίζεται για εμάς. Οι στόχοι μας είναι ακόμα εκεί. Ευχαριστούμε για την εκπληκτική ατμόσφαιρα. Θα τη χρειαστούμε και την Τρίτη απέναντι στη Μονακό. Άλλη μια μεγάλη ομάδα, μία εξαιρετική ομάδα. Θα χρειαστεί να συνεργαστούμε κόσμος και ομάδα, να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι και να ετοιμαστούμε για τα playoffs».