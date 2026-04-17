Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Λάρισα.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επέστρεψε στην Αθήνα και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Οι γιατροί έκριναν σκόπιμο να παραμείνει για παρακολούθηση.

Νωρίτερα, η κ. Μητσοτάκη είχε νιώσει ελαφρά αδιαθεσία, ενώ ταξίδευε οδικώς στην εθνική οδό. Για προληπτικούς λόγους, μετέβη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Λάρισα.

Εκεί υποβλήθηκε σε αρχικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Μετά την ολοκλήρωσή τους, έλαβε εξιτήριο και συνέχισε το ταξίδι της προς την Αθήνα.

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στον «Ευαγγελισμό»

Αργά το απόγευμα της Παρασκευής επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στην Εντατική για τρίτη ημέρα μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.