Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη έκανε την πρώτη της δημόσια ανάρτηση, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Μιλάνο, το οποίο την οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια της.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανάρτησε στο Instagram ένα σύντομο μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό και τους πολίτες που της έστειλαν ευχές για ταχεία ανάρρωση. Αν και δεν αναφέρθηκε στις συνθήκες του ατυχήματος, περιορίστηκε να γράψει ένα λιτό «όλα καλά».

Στο story της σημείωσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη, Μαρέβα».

Το ατύχημα της Μαρέβα Γκραμπόφσκι σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Μιλάνο, όπου βρισκόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να παρακολουθήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πώς τραυματίστηκε και στα δύο χέρια της.

Μετά το ατύχημα, μεταφέρθηκε άμεσα στην Ελλάδα και στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο νοσοκομείο. Δύο ημέρες αργότερα, έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει την ανάρρωσή της στο σπίτι.