Εξιτήριο πήρε σήμερα από το ΚΑΤ η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, όπου υπεβλήθη σε επιτυχή μικροχειρουργική επέμβαση και στα δύο άνω άκρα.
Η σύζυγος του πρωθυπουργού υπέστη ατύχημα στην Ιταλία όπου βρέθηκε για να συνοδεύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Τελετή Έναρξης των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων.
Το πρωί της Κυριακής μεταφέρθηκε στο δημόσιο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου χειρουργήθηκε από τον συντονιστή διευθυντή της Μικροχειρουργικής Κλινικής Άνω Άκρων, Εμμανουήλ Φανδρίδη. Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα, το αποτέλεσμα της επέμβασης κρίθηκε απολύτως ικανοποιητικό.
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή το βράδυ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί με τη σύζυγό του στο Μιλάνο για να περευρεθεί στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ο πρωθυπουργός ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, στην οποία πόζαρε με την Μαρέβα Μητσοτάκη.