Εξιτήριο πήρε σήμερα από το ΚΑΤ η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, όπου υπεβλήθη σε επιτυχή μικροχειρουργική επέμβαση και στα δύο άνω άκρα.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού υπέστη ατύχημα στην Ιταλία όπου βρέθηκε για να συνοδεύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Τελετή Έναρξης των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων.

Το πρωί της Κυριακής μεταφέρθηκε στο δημόσιο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου χειρουργήθηκε από τον συντονιστή διευθυντή της Μικροχειρουργικής Κλινικής Άνω Άκρων, Εμμανουήλ Φανδρίδη. Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα, το αποτέλεσμα της επέμβασης κρίθηκε απολύτως ικανοποιητικό.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή το βράδυ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί με τη σύζυγό του στο Μιλάνο για να περευρεθεί στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ο πρωθυπουργός ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, στην οποία πόζαρε με την Μαρέβα Μητσοτάκη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημείωνε με χιουμοριστική διάθεση «αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές. Υπενθυμίζεται ότι τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρακολουθήσει την τελετή από τις κερκίδες μαζί με τη σύζυγό του και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας αδιάβροχα.