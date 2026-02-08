Ατύχημα είχε το Σάββατο στην Ιταλία η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, γεγονός που την οδήγησε σήμερα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ζεύγους για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Η κ. Μητσοτάκη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ και προϊστάμενο της κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και παραμένει για ανάρρωση στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.