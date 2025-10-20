Ως – «το λιγότερο – άστοχη», χαρακτήρισε με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, την κίνηση του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη», αναφέρει η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.