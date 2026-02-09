Εξιτήριο αναμένεται να λάβει εντός της ημέρας η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά από ατύχημα που υπέστη στο εξωτερικό. Η κατάστασή της εξελίσσεται ομαλά και βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε υποβληθεί σε επιτυχή μικροχειρουργική επέμβαση και στα δύο άνω άκρα, χωρίς επιπλοκές, και πλέον αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της για να συνεχίσει την αποθεραπεία της.

Το ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο της Ιταλίας, όπου η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη βρισκόταν συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ταξίδι του για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα. Μετά το περιστατικό, το πρωθυπουργικό ζεύγος επέστρεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα.

Το πρωί της Κυριακής μεταφέρθηκε στο δημόσιο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου χειρουργήθηκε από τον συντονιστή διευθυντή της Μικροχειρουργικής Κλινικής Άνω Άκρων, Εμμανουήλ Φανδρίδη. Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα, το αποτέλεσμα της επέμβασης κρίθηκε απολύτως ικανοποιητικό.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή το βράδυ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί με τη σύζυγό του στο Μιλάνο για να περευρεθεί στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ο πρωθυπουργός ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, στην οποία πόζαρε με την Μαρέβα Μητσοτάκη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημείωνε με χιουμοριστική διάθεση «αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές. Υπενθυμίζεται ότι τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρακολουθήσει την τελετή από τις κερκίδες μαζί με τη σύζυγό του και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας αδιάβροχα. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)