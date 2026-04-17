Εκτάκτως στο νοσοκομείο της Λάρισας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026) η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν με το αυτοκίνητό της, μια ξαφνική αδιαθεσία την ανάγκασε να τροποποιήσει το πρόγραμμά της και να κατευθυνθεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Η επίσκεψη δεν ήταν προγραμματισμένη και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη -όπως αναφέρει το onlarissa.gr- υποβλήθηκε σε μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έγιναν για καθαρά προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη νοσηλεύτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σε θεραπευτήριο της Λάρισας, λόγω ήπιας στομαχικής διαταραχής. Η σύζυγος του πρωθυπουργού έχει επιστρέψει στην Αθήνα.