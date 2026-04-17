Ένταση σημειώθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, όταν η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, επιτέθηκε σε κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από κάμερα εκπομπής που βρισκόταν στο σημείο. Δημοσιογράφος και εικονολήπτης την πλησίασαν για να τη ρωτήσουν σχετικά με την κατάσταση του γιου της, όμως η αντίδρασή της υπήρξε άμεση και ιδιαίτερα έντονη.

«Αν κάνεις κανένα λάθος και με πάρεις, θα γίνει της Πόπης!» φώναξε η μητέρα του 26χρονου, προειδοποιώντας τη δημοσιογράφο, ενώ στη συνέχεια απείλησε πως θα σπάσει την κάμερα εάν συνεχίσουν να την καταγράφουν.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τη γυναίκα να φωνάζει: «Κλείστο γιατί θα στην σπάσω. Προσέχετε γιατί και η… τα ίδια έκανε. Όλο μ… είσαστε. Είπα, θα δώσω κατάθεση όταν θέλω εγώ». Μετά από αυτό, η κάμερα σταμάτησε να καταγράφει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος αρσιβαρίστας στην κατάθεσή του στην ανακρίτρια παραδέχθηκε ότι εκείνος προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες που κατανάλωσε μαζί με την 19χρονη Μυρτώ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.