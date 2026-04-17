Η Κεφαλονιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή βυθισμένη στο πένθος, καθώς η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τη 19χρονη Μυρτώ σε μια τελετή που συγκλονίζει το Αργοστόλι. Δεκάδες στεφάνια με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού γεμίζουν τον προαύλιο χώρο του ναού. «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», γράφει ο παππούς της, ενώ ένα άλλο σημείωμα αναφέρει «Σε αγαπάμε Μυρτώ».

Η εξόδιος ακολουθία τελείται το μεσημέρι της Παρασκευής (17.04.2026) στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου. Το νησί παραμένει συγκλονισμένο από τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας, με πλήθος πολιτών να παρευρίσκεται για να της πει το τελευταίο αντίο.

Η μητέρα της 19χρονης, λίγες ώρες πριν από την τελετή, μιλά δημόσια για τον ανείπωτο πόνο της. Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, περιγράφει το κενό που αφήνει πίσω της η κόρη της, σύμφωνα με το patris.gr, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας για την οικογένεια.

Την ίδια ώρα, οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, καθώς διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος της Μυρτούς, η οποία βρίσκεται νεκρή σε πάρκο στην πλατεία του Αργοστολίου. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες του εγκλήματος.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες της ζωής της 19χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που συνομιλεί μαζί της λίγο πριν χάσει τη ζωή της, γεγονός που ενδέχεται να ρίξει φως στις κρίσιμες στιγμές πριν το τραγικό τέλος.