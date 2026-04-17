Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις τελευταίες ώρες της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με μαρτυρία που αποκαλύπτει ότι είχε επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο λίγο πριν χάσει τη ζωή της.

Οι αποκαλύψεις για τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν του θανάτου της προκαλούν σοκ ενώ σήμερα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της αποχαιρετούν τη νεαρή κοπέλα.

Την ώρα που οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα. Ο ίδιος προσήλθε οικειοθελώς στις Αρχές και μίλησε για τη σχέση του με τη 19χρονη και τις συνομιλίες που είχαν τη μοιραία νύχτα.

Όπως μεταδίδει το MEGA, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, η γνωριμία τους έγινε διαδικτυακά, μέσω μιας ομαδικής συνομιλίας στην οποία τον είχε προσθέσει ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς και ένας από τους συλληφθέντες. Η επαφή τους φέρεται να ξεκίνησε μόλις 9 ημέρες πριν το περιστατικό, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη προσωπική γνωριμία.

Ο 66χρονος ανέφερε ότι το βράδυ της Δευτέρας η Μυρτώ επικοινώνησε μαζί του μέσω βιντεοκλήσης, εμφανώς φορτισμένη ψυχολογικά. Του είπε πως είχε φύγει από το σπίτι της και δεν είχε πού να περάσει τη νύχτα, ούτε χρήματα. Τότε της πρότεινε να της στείλει χρήματα για να βρει ένα κατάλυμα, κάτι που τελικά έκανε, μεταφέροντάς της 220 ευρώ μέσω IRIS.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, o 66χρονος που προσήλθε μόνος του σε αστυνομικό τμήμα της Πρέβεζας να καταθέσει, καθώς διαμένει στην περιοχή, αναφέρθηκε στην τελευταία συνομιλία που είχε με την 19χρονη η οποία διεκόπη απότομα.

«Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της ήταν την 04:02 ώρα της 14/04/2026 για διάστημα δύο λεπτών ύστερα από βιντεοκλήση που μου έκανε η ίδια. Διαπίστωσα ότι βρίσκονταν σε δωμάτιο ξαπλωμένη και σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη βιντεοκλήση που είχαμε. Η κλήση διακόπηκε διότι κάποιος-οι εισήλθαν στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που άκουσα ήταν η λέξη “Δημήτρης” χωρίς να είμαι 100% σίγουρος γιατί την διέκοψε απότομα. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν είχα καμία επαφή μαζί της».

Ο πατέρας της 19χρονης μιλώντας στο MEGA, αναφέρεται στην ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος στο νησί, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον τραγικό θάνατο της κόρης του.

Ο πατέρας της κοπέλας πιστεύει ότι παγίδευσαν την κόρη του και την χρησιμοποίησαν σαν δόλωμα για την διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών. Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της 19χρονης, η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν από περίπου τρεις μήνες.

«Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει «θα σε βρω και θα σε σκοτώσω», ανέφερε μαρτυρία στο Live News.

Σοκαριστικά ευρήματα και αντιφάσεις

Σοκαριστικά ευρήματα εντοπίστηκαν στο δωμάτιο του Airbnb. Κηλίδες καστανέρυθρες εντοπίστηκαν στο κρεβάτι, στους τοίχους και σε πετσέτες του μπάνιου, ενώ τα δείγματα έχουν σταλεί στα εργαστήρια της αστυνομίας για ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Οι τρεις συλληφθέντες συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για τον θάνατό της. «Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μια φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της», υποστήριξε ο 26χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση.

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος», ανέφερε ο έτερος κατηγορούμενος, ο 23χρονος.