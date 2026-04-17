Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η επίλεκτη μονάδα κομάντος Shayetet 13 πραγματοποίησε μια πρωτοφανή επιχείρηση, κατά τη διάρκεια του πολέμου πολλαπλών μετώπων των τελευταίων ετών, σε περιοχή «χιλιάδες χιλιόμετρα» μακριά από το Ισραήλ, όπου δεν είχε αναπτύξει ποτέ ξανά δράση.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, οι ναυτικοί κομάντος εκτέλεσαν την αποστολή χωρίς καμία εφεδρεία ή δυνατότητα απεγκλωβισμού, λόγω της μεγάλης απόστασης από το Ισραήλ. Παρότι δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τον τόπο ή τον χρόνο της επιχείρησης, η ίδια πηγή ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν, ένα υποβρύχιο λειτούργησε στη μεγαλύτερη απόσταση που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του ισραηλινού στόλου υποβρυχίων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως ανέφερε ο στρατός, υποβρύχια επιχειρούσαν ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές ζώνες, σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων μεταξύ τους. Επιπλέον, το Ναυτικό συμμετείχε σε περίπου 40 περιστατικά «εναέριων απειλών», καταρρίπτοντας δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν και τον Λίβανο.

Το Πολεμικό Ναυτικό, με τα πολεμικά του πλοία, πραγματοποίησε 53 επιθέσεις στον Λίβανο και έξι στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η Διεύθυνση Ναυτικής Πληροφόρησης παρείχε στοιχεία και σχεδιασμό για περίπου 95 αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι πληροφορίες δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την τελετή παράδοσης-παραλαβής της διοίκησης του Ναυτικού, όπου ο αντιναύαρχος Εϊάλ Χαρέλ ανέλαβε καθήκοντα από τον αντιναύαρχο Νταβίντ Σαάρ Σαλάμα, ο οποίος αποστρατεύεται ύστερα από 39 χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα τέσσερα και μισό ως επικεφαλής του σώματος.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το βράδυ στη ναυτική βάση Ατλίτ, κοντά στη Χάιφα. Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι το νέο πολυετές σχέδιο του στρατού περιλαμβάνει την απόφαση, «για επιχειρησιακούς λόγους, να ενισχυθεί το Πολεμικό Ναυτικό, ώστε να μπορεί να επιχειρεί με μεγαλύτερη φονικότητα, σε μεγαλύτερα βάθη και αποστάσεις, αναγνωρίζοντας τις εκτεταμένες και αποφασιστικές του δυνατότητες, φανερές και μυστικές».

Από την πλευρά του, ο νέος διοικητής του Ναυτικού, αντιναύαρχος Χαρέλ, τόνισε ότι «τα πλοία και οι μαχητές μας θα πλήξουν τους εχθρούς όπου κι αν βρίσκονται, ή απ’ όπου απειλούν τους πολίτες του Ισραήλ, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τα στρατηγικά μας συμφέροντα στη θάλασσα».

«Θα ενισχύσουμε και θα αξιοποιήσουμε τη δύναμή μας επιθετικά, σε συνεργασία με τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Θα εκπληρώσουμε τον ρόλο μας ως στρατηγικός βραχίονας του IDF, επιχειρώντας σε κοντινά, βαθιά και απομακρυσμένα πεδία σε όλο τον κόσμο, στη βάση μιας θεμελιώδους αρχής: καμία απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη για το Ναυτικό», πρόσθεσε.

Νέα υποβρύχια και κορβέτες τα επόμενα χρόνια

Το έκτο υποβρύχιο του Ναυτικού, το INS «Drakon» (Δράκοντας), αναμένεται να παραδοθεί στο Ισραήλ το προσεχές καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε ο στρατός. Το υποβρύχιο τύπου Dolphin 2 ολοκλήρωσε πρόσφατα κρίσιμες δοκιμές στα ναυπηγεία του Κιέλου στη Γερμανία.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2030, το Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα πρώτα από τα τρία νέα υποβρύχια κλάσης Dakar, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα πρώτης γενιάς Dolphin που υπηρετούν από το 2000 περίπου.

Παράλληλα, μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια, αναμένεται να παραδοθεί και η πρώτη από τις πέντε κορβέτες τύπου Reshef, που θα αντικαταστήσουν τα γηραιά πυραυλοφόρα σκάφη Sa’ar 4.5, μετά από τέσσερις δεκαετίες υπηρεσίας.