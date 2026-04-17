- Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί τη Χεζμπολάχ να τηρήσει την εκεχειρία με το Ισραήλ που έχει τεθεί σε ισχύ.
- «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά και με ευγένεια κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου», γράφει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.
- Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν «μικρή παράκαμψη» που χρειαζόταν να κάνουν οι ΗΠΑ, κατά δημοσκοπήσεις ο πόλεμος είναι αντιδημοφιλής.
- Δημοσκόπηση Ipsos έδειξε ότι το 51% των Αμερικανών θεωρεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν άξιζε τον κόπο, ενώ το 36% εγκρίνει τον χειρισμό του Τραμπ.
- Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ για επιθέσεις κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα.
- Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις.
- Ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε ότι το στενό του Χορμούζ πρέπει να ανοίξει αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα.
- Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
- Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτώς: «Σήμερα έχω γάμο και κηδεία, την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της»
- Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος – Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας του σε 10-15 ημέρες
- Άρωμα “Pulp Fiction” στο Πεντάγωνο – Ο Πιτ Χέγκσεθ χρησιμοποίησε προσευχή από την… ταινία του Ταραντίνο