  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί τη Χεζμπολάχ να τηρήσει την εκεχειρία με το Ισραήλ που έχει τεθεί σε ισχύ.
  • «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά και με ευγένεια κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου», γράφει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν «μικρή παράκαμψη» που χρειαζόταν να κάνουν οι ΗΠΑ, κατά δημοσκοπήσεις ο πόλεμος είναι αντιδημοφιλής.
  • Δημοσκόπηση Ipsos έδειξε ότι το 51% των Αμερικανών θεωρεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν άξιζε τον κόπο, ενώ το 36% εγκρίνει τον χειρισμό του Τραμπ.
  • Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ για επιθέσεις κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα.
  • Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις.
  • Ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε ότι το στενό του Χορμούζ πρέπει να ανοίξει αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα.
  • Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

