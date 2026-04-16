Επιτυχής εμβολισμός ανευρύσματος πραγματοποιήθηκε στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, έπειτα από το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη το πρωί της Τετάρτης. Για την πορεία της επέμβασης μίλησε στην ΕΡΤ ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο οποίος πραγματοποίησε τη διαδικασία.

Όπως εξήγησε, σκοπός του χειρουργείου ήταν «να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος. Το δεύτερο είναι να ξεπεράσει ο ασθενής την υπάρχουσα αιμορραγία».

Ωστόσο, ο κ. Αρχοντάκης υπογράμμισε ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλάμε» για την εξέλιξη της υγείας του κ. Μυλωνάκη, διευκρινίζοντας πως «επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία χρονικά ορίζονται στην 6-7 ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο».

Η σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης

Ο γιατρός τόνισε ότι «έπαιξε ρόλο η γρήγορη διακομιδή». Όπως ανέφερε, «μέσα στο πρώτο 48ωρο είναι καλό να αντιμετωπίζεται ένα ανεύρυσμα, όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία».

Παράλληλα, επανέλαβε πως «θα περίμενα να περάσουν 2 εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία είναι κάτι που είναι ongoing και πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ βασικό πώς θα αντιδράσει ο εγκέφαλος στο αίμα που έχει βγει από τις αρτηρίες».

Η διάρκεια και το αποτέλεσμα της επέμβασης

Ο κ. Αρχοντάκης διευκρίνισε ότι η επέμβαση «κράτησε μισή ώρα, τρία τέταρτα», προσθέτοντας πως «η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Αυτό βοηθάει και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία».

Η κατάσταση κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο

Αναφερόμενος στην εικόνα του Γιώργου Μυλωνάκη κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο γιατρός δήλωσε ότι «είχε μια νευρολογική εικόνα που συνάδει με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο». Τόνισε επίσης πως «είναι πολύ καλύτερο να μείνει κάποιος διασωληνωμένος ως προστασία του εγκεφάλου του».