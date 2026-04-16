Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς κρατούμενος αλλοδαπός κατάφερε να αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκαλώντας κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, είχε μεταφερθεί από το Τμήμα Καλλιθέας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατάφερε να διαφύγει.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο που σημειώθηκε η απόδραση.