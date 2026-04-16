Ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της Κυψέλης μετά την αιφνίδια εμφάνιση παχύρρευστου υλικού, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για αθηναϊκό σχιστόλιθο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αρχών και τεχνικών συνεργείων.

Το απόγευμα της Τετάρτης (15.04.2026) από πηγάδι αυλής στην Κυψέλη άρχισε να αναβλύζει υλικό που έμοιαζε με υγρό τσιμέντο. Η ροή του εξαπλώθηκε στον δρόμο, φτάνοντας σε ύψος περίπου 50 εκατοστών, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα και δίκυκλα.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Εύβοιας, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Σπετσών, καθώς και στις οδούς Στροφάδων και Σκύρου. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις αρχές, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Τι είναι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος

Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος είναι πέτρωμα που, όταν έρθει σε επαφή με νερό, μπορεί να υγροποιηθεί. Πρόκειται για το βασικό πέτρωμα μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι διανοίξεις των σηράγγων του Μετρό της Αθήνας, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους ειδικούς.

Το πρωί της Πέμπτης έφτασαν στο σημείο τεχνικά συνεργεία και κλιμάκια, παρουσία μηχανικού, για να διερευνήσουν τα αίτια της διαρροής και τη φύση του υλικού. Αν και η εικόνα του παραπέμπει σε υγρό τσιμέντο, δεν αποκλείεται να πρόκειται για αθηναϊκό σχιστόλιθο, ο οποίος εντοπίζεται στο υπέδαφος της Αττικής και σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται σε ρευστή μορφή, ιδίως κοντά σε περιοχές υπόγειων έργων.

Παράλληλα, ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού της περιοχής, ενώ οι ειδικοί εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση με τις υπόγειες κατασκευές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος αποτελεί έναν από τους βασικούς γεωλογικούς σχηματισμούς της Αττικής. Είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα, συνήθως συμπαγές και σταθερό, που όμως όταν διαταραχθεί από εκσκαφές ή νερά μπορεί να χάσει τη συνοχή του και να μετατραπεί σε πλαστική ή ρευστή μάζα.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στους μηχανικούς μεγάλων έργων, καθώς μπορεί να προκαλέσει εκτονώσεις υλικού προς την επιφάνεια, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αδύναμα σημεία στο έδαφος ή μεταβολές στην πίεση.

Τα έργα της γραμμής 4 του μετρό στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον στρέφεται στα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης. Για τη διάνοιξη των σηράγγων χρησιμοποιούνται σύγχρονοι μετροπόντικες (TBM), που κινούνται σε βάθη 30 έως 35 μέτρων, διαπερνώντας στρώματα σχιστόλιθου, ασβεστόλιθου και ψαμμίτη.

Οι μηχανές αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην εκσκαφή, αλλά κατασκευάζουν ταυτόχρονα και τη σήραγγα, τοποθετώντας τσιμεντένιους δακτυλίους ανά περίπου 1,5 μέτρο. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία του υπεδάφους και τη συμπεριφορά των πετρωμάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η πίεση από τις εκσκαφές ή η ύπαρξη υπόγειων υδάτων ενδέχεται να συνέβαλαν στην άνοδο του υλικού προς την επιφάνεια, πιθανόν μέσω θεμελίων παλαιών κτηρίων ή άλλων ευάλωτων σημείων του εδάφους.

Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η διαρροή συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα το υγρό τσιμέντο να έχει καλύψει το οδόστρωμα σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Πολλά οχήματα, δε, που βρίσκονταν στο σημείο εγκλωβίστηκαν.

Λόγω διαρροής, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε δύο σημεία στην περιοχή της Κυψέλης.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Εύβοιας, από το ύψος της οδού Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από το ύψος της οδού Σκύρου.