Ένα πρωτοφανές περιστατικό στην Κυψέλη έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς υγρό τσιμέντο κάλυψε σημαντικό τμήμα της περιοχής, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης (15 Απριλίου 2026) και η κατάσταση επιδεινώθηκε σταδιακά όσο περνούσε η ώρα.

Η διαρροή άρχισε περίπου στις 16:00 και συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, καλύπτοντας το οδόστρωμα σε κεντρικά σημεία της Κυψέλης. Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς η ποσότητα του υλικού καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.

Σε ορισμένα σημεία, το τσιμέντο έφτασε σε ύψος άνω των 60 εκατοστών, καλύπτοντας ακόμη και τροχούς σταθμευμένων μοτοσικλετών. Το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία, καθώς το υλικό παρέμενε σε υγρή μορφή και αναβλύζει μέσα από το έδαφος στην αυλή ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού.

Το πρωί της Πέμπτης μετέβησαν στο σημείο τεχνικά συνεργεία και κλιμάκια, τα οποία, παρουσία μηχανικού, προσπαθούν να εντοπίσουν την αιτία της διαρροής και να διαπιστώσουν τη σύσταση του υλικού. Αν και μοιάζει με υγρό τσιμέντο, δεν αποκλείεται να πρόκειται για αθηναϊκό σχιστόλιθο, ένα πέτρωμα που απαντάται στο υπέδαφος της Αττικής, μερικές φορές και σε υγρή μορφή, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται εργασίες διάνοιξης σηράγγων του μετρό.

Παρέμβαση των Αρχών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών κρίθηκε αναγκαία, καθώς η διαρροή εγκυμονούσε κινδύνους για τους οδηγούς και αύξανε την πιθανότητα ατυχημάτων. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο την προστασία των πολιτών και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Εύβοιας, από τη διασταύρωση με την οδό Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από την οδό Σκύρου. Στα σημεία αυτά επιχειρούν συνεργεία για την απομάκρυνση του υλικού και την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων στην περιοχή.