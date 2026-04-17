Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα πρόσωπα και το ρόλο τους στον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Ο 23χρονος, ο μοναδικός από τους τρεις συλληφθέντες, που αποφάσισε να μιλήσει στους αστυνομικούς πριν τον εισαγγελέα, στο αφήγημα που είπε τα «έριχνε» όλα στη Μυρτώ. Δεν υπολόγισε ωστόσο, ότι μία μέρα αργότερα ένας μάρτυρας «κλειδί», του οποίου ο ρόλος θεωρείται κομβικός στην υπόθεση, θα πήγαινε αυτοβούλως στις Αρχές για να καταθέσει.

Πρόκειται για 66χρονο συνταξιούχο, πρώην σύμβουλο επιχειρήσεων, με καταγωγή από την Πρέβεζα, ο οποίος είναι το τέταρτο πρόσωπο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος που ισχυρίστηκε, πως έχει κοινωνικές επαφές με τον 23χρονο και μέσω εκείνου γνώρισε στις αρχές Απρίλη και την 19χρονη Μυρτώ. «Με τον 23χρονο είχαμε επαφές κοινωνικού χαρακτήρα. Γνωριστήκαμε μέσω κοινής φίλης και στις 5 Απριλίου με συμπεριέλαβε σε μία κοινή συνομιλία στην εφαρμογή WhatsApp».

Σε αυτήν τη συνομιλία συμμετέχουν ο 23χρονος, ο 66χρονος και η 19χρονη Μυρτώ. Οι συνομιλίες τους, όπως λέει, ήταν «κοινωνικού χαρακτήρα», μέχρι το μοιραίο εκείνο βράδυ όπου για πρώτη φορά η Μυρτώ καλεί σε βιντεοκλήση τον 66χρονο, όχι όμως από την ομαδική τους. «Στις 13 Απριλίου και περί ώρα 23:38 δέχθηκα μία βιντεοκλήση από την Μυρτώ. Η συνομιλία μας κράτησε 13 λεπτά. Η κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου ανέφερε, ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια».

Άλλη ιστορία λέει ο 23χρονος, ο οποίος υποστηρίζει, πως τη δεδομένη στιγμή ήταν με την Μυρτώ σε μία πλατεία και έψαχναν AirBnB. «Γύρω στις 23:30 πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στη πλατεία. Είπαμε να αράξουμε σε ένα AirBnB, να μιλήσουμε και να κάνουμε TikTok, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα» φέρεται να είπε.

Στην περιγραφή του όμως ο 23χρονος δεν αναφέρει πουθενά, πως το δωμάτιο το πλήρωσε τελικά ένας 66χρονος, που έστειλε χρήματα μέσω IRIS στην Μυρτώ. «Η Μυρτώ μου είπε, ότι δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της, ότι δεν είχε που να πάει και ότι για πρώτη φορά θα μείνει στα παγκάκια. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα, προκειμένου να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο, έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη μέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει» είπε στους αστυνομικούς ο 66χρονος.

Ο 66χρονος της στέλνει 220 ευρώ μέσω IRIS, έχοντας προσκομίσει μάλιστα στις Αρχές και το αποδεικτικό της μεταφοράς. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία από την εφαρμογή μέσω της οποίας συνομίλησαν, έγινε ο εξής διάλογος:

– 66χρονος: Μυρτώ σε λένε;

– 19χρονη: Ναι

– 66χρονος: Στα έστειλα (τα χρήματα). Πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να πιεις για να χαλαρώσεις. Εάν θες πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις 3 τα χαράματα.

Στις 00:10 η Μυρτώ προχωρά στην πληρωμή του καταλύματος και στις 00:27 κάμερα κλειστού κυκλώματος την καταγράφει μαζί με τον 23χρονο να μπαίνουν στο κατάλυμα.

Ο πατέρας της 19χρονης για «το σχέδιο του 23χρονου»

Ο πατέρας της Μυρτώς επιμένει, ότι η κόρη του έπεσε θύμα οργανωμένου κυκλώματος, «εγκέφαλος» του οποίου είναι ο 66χρονος συνταξιούχος -όπως υποστηρίζει- και αναφέρεται στον περίεργο ρόλο που έχει παίξει ο 23χρονος «φίλος» της 19χρονης, ο οποίος την παγίδευσε με το επιχείρημα ότι δεν έχει πού να μείνει στην Κεφαλονιά και την έβαλε να επικοινωνήσει με τον 66χρονο, καθοδηγώντας την τι να πει, προκιεμένου να της στείλει τα χρήματα, για να πληρωθεί το AirBnB.

«Ποιος είναι αυτός ο μπάρμπας στην Πρέβεζα; Για μένα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι και ο αρχηγός αυτής της οργάνωσης» είπε ο πατέρας της Μηρτούς μιλώντας στην εκπομπή Live News και συνέχισε: Στημένο ήταν όλο αυτό. Ήρθε στην Κεφαλονιά (ο 23χρονος), πήγαν στην πλατεία, του είχε πει η κόρη μου ότι “βρήκα δωμάτιο, που είναι κοντά στην πλατεία”. “Θα σε παρουσιάσω σε έναν άνθρωπο, σε ένα γεροντάκι” της είπε “θα του πεις ότι σε έχουν διώξει από το σπίτι οι γονείς σου και είσαι πέντε ημέρες σε νένα παγκάκι και για να γίνουμε πειστικοί, ότι το τηλέφωνό σου δεν έχει μπαταρία, θα πεις δεν έχεις φορτιστή γιατί σε πετάξανε έξω από το σπίτι”. Μιλάμε για σχέδια διαβολικά τώρα “και θα του πούμε αυτό το παραμύθι. Και θα σου βάλει τα λεφτά”».

Τα SMS και οι βιντεοκλήσεις

Μέσα στο δωμάτιο βρίσκονται η Μυρτώ και οι τρεις συλληφθέντες. Ο 66χρονος ξαναστέλνει μήνυμα στην 19χρονη στις 03:18 τα ξημερώματα.

– 66χρονος: Εύχομαι να έχεις έναν γαλήνιο ύπνο.

– 19χρονη: Δεν έχω κοιμηθεί ακόμα. Είσαι ξύπνιος;

– 66χρονος: Nαι ρε!

– 19χρονη: Γιατί ακόμα δεν κοιμήθηκες;

– 66χρονος: Να ρωτήσω και να σου πω;

– 19χρονη: Τι να ρωτήσεις;

– 66χρονος: Εμένα

Τα παραπάνω μηνύματα αποδεικνύουν, ότι η Μυρτώ ήταν ζωντανή στις 04:00 τα ξημερώματα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την τελευταία βιντεοκλήση.

«Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της ήταν στις 04:02 τα ξημερώματα σε μία βιντεοκλήση που μου έκανε η ίδια διάρκειας 2 λεπτών. Διαπίστωσα ότι ήταν σε δωμάτιο ξαπλωμένη σε καλύτερη κατάσταση. Η βιντεοκλήση διακόπηκε διότι κάποιος ή κάποιοι μπήκαν στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν η λέξη [αντρικό όνομα]. Μετά διέκοψε απότομα», είπε ο 66χρονος.

Το αντρικό όνομα που φέρεται να άκουσε ο 66χρονος, δεν είναι κανενός από τους τρεις συλληφθέντες.

Οι συνομιλίες με τον 23χρονο

Ο 66χρονος είναι ο άνθρωπος που έδωσε λεφτά στη Μυρτώ για να κλείσει το δωμάτιο, αντάλλασσε μηνύματα μαζί της κατά την διάρκεια της νύχτας, έκανε βιντεοκλήση μαζί της λίγο πριν καταρρεύσει, αλλά το αξιοπερίεργο είναι, ότι μετά την λιποθυμία της άρχισε να μιλά με τον 23χρονο.

«Στις 05:04 τα ξημερώματα ενώ κοιμόμουν, ξύπνησα από την βιντεοκλήση που μου έκανε ο 23χρονος, όπου μου ανέφερε ότι είχε μεταφερθεί η κοπέλα στο νοσοκομείο και είχε μείνει στο δωμάτιο αυτός, έχοντας στα χέρια του το κινητό τηλέφωνο της και με ρώτησε τι να το κάνει. Εγώ του είπα να πάει να το παραδώσει».

Η βιντεοκλήση στις 05:04 διαρκεί 8 λεπτά. Έχει ήδη αποχωρήσει από το δωμάτιο ο αρσιβαρίστας και ο 23χρονος έχει μείνει μόνος του να καθαρίσει. Στις 05:14 φεύγει και αυτός από το κατάλυμα και στις 05:34 ξανακαλεί τον 66χρονο και μιλούν για 23 λεπτά.

«Στις 05:34 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι υπήρχε Αστυνομία έξω από το νοσοκομείο Αργοστολίου και φοβόταν να πάει. Του πρότεινα να κρατήσει το τηλέφωνο και να το παραδώσει την άλλη μέρα στην κοπέλα, χωρίς να γνωρίζω τι έχει προηγηθεί. Διέκρινα στην φωνή του ανησυχία και πανικό» αναφέρει στην κατάθεσή του ο 66χρονος.

Είναι απορίας άξιο, γιατί ο 66χρονος δεν ρώτησε τι συνέβη σε ένα 19χρονο κορίτσι, με το οποίο συνομιλούσε μέχρι και τις 04:00 τα ξημερώματα. «Στις 06:09 με ξανακάλεσε, διήρκησε ένα λεπτό και μου είπε ότι το κινητό το άφησε σε μία καφετέρια και ειδοποίησε μία φίλη της να πάει να το πάρει και στην συνέχεια το έκλεισε».

Μεσημέρι πια ο 66χρονος στέλνει μήνυμα στον 23χρονο, να ρωτήσει αν έχει κάποιο νέο από την Μυρτώ. Μετά από μιάμιση ώρα, ο 23χρονος θα απαντήσει πως πέθανε.

Η κλήση που θα του κάνει επιτόπου ο 66χρονος μένει αναπάντητη και μία ώρα αργότερα ο 23χρονος συλλαμβάνεται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Μυστήριο με τους ενοίκους του καταλύματος

Την ίδια ώρα, πέπλο μυστηρίου καλύπτει το πόσοι τελικά βρισκόταν στο κατάλυμα, όπου είχαν βρει δωμάτιο η Μυρτώ και ο 23χρονος φίλος της. Η ιδιοκτήτρια έχει αναφέρει, ότι το μοιραίο βράδυ το μόνο δωμάτιο που ήταν κλεισμένο, ήταν το 10 στον 1ο όροφο, στο οποίο θα έμενε η Μυρτώ με τον φίλο της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, το ίδιο βράδυ στο ίδιο κατάλυμα βρισκόταν τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Μία 18χρονη που βρισκόταν στο δωμάτιο 11, επίσης στον 1ο όροφο και ένας 56χρονος που είχε κλείσει το δωμάτιο 15 στο ισόγειο.

Ερωτηματικά προκύπτουν και σχετικά με την παρουσία στο κατάλυμα του 22χρονου Αλβανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Μυρτώς, καθώς στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς υποστήριξε, ότι βρισκόταν στο κτίριο γιατί θα συνευρισκόταν με κάποια κοπέλα σε δωμάτιο του καταλύματος.

Ποιος είναι ο 66χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση

Την ίδια ώρα, μια σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας για τον 66χρονο που φέρεται να έστειλε χρήματα μέσω IRIS στην Μυρτώ, η οποία αναφέρει ότι ο 66χρονος κατηγορείται για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ.

Ο 46χρονος που προχώρησε σε καταγγελία εναντίον του, μίλησε στην εκπομπή Live News και είπε χαρακτηριστικά:

«Είχε, κάποια στιγμή, έρθει στη Σαντορίνη σαν λογιστής με έναν δικηγόρο. Έπεσα θύμα απάτης. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε δικηγόρος, ούτε λογιστής ο άλλος. Έχω κάνει καταγγελία, κάποια χρήματα που έχει καταχραστεί από τα δικά μου. Εκατόν είκοσι, κάπου εκεί νομίζω. Αυτός είχε οριστεί ως λογιστής μαζί με τον δικηγόρο. Ο οποίος δικηγόρος ήρθε και συστήθηκε μέσω ενός γνωστού, ότι είναι δικηγόρος, να ξεκαθαρίσει μια εταιρεία του πατέρα μου, να του καταθέσει χαρτιά για σύνταξη, ότι θα μου έφτιαχνε μια εταιρεία, για να σταματήσω την ατομική μου και να λειτουργεί η εταιρεία μέσα στην περίοδο του κορονοϊού.

Πήγαμε και στο ΙΚΑ εδώ στη Σαντορίνη μαζί κάποια στιγμή, σαν δικηγόρος συστήθηκε, ότι είναι δικηγόρος από δω από κει και στα ταξιδιωτικά γραφεία συστηνόταν ότι είναι δικηγόρος της εταιρείας μου. Και εκεί καταλάβαμε με τον δικηγόρο μου, που κάναμε την καταγγελία, ότι αυτά τα χρήματα έχουν μπει στον λογαριασμό της Χάνα Γιάννα. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά, όλα όλα τα είχε αφήσει όλα απλήρωτα. Τα πλήρωσα εγώ μετά. Είναι όλα στη λίστα εκεί γραμμένα από εκατόν τόσα χιλιάρικα, μου έβγαλε μια απόφαση, πενήντα να πάρω, πενήντα πέντε και μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει έως τώρα τίποτα ούτε ένα ευρώ. Ο (66χρονος) έκανε προσλήψεις, απολύσεις από το προσωπικό».