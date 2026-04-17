Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Βαρύ πένθος επικρατεί στο νησί, καθώς συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τη νεαρή κοπέλα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Έξω από τον Ιερό Ναό στο Αργοστόλι είχαν τοποθετηθεί δεκάδες στεφάνια με μηνύματα αγάπης και συγκίνησης.

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», έγραφε ο παππούς της, ενώ σε άλλο στεφάνι αναγραφόταν «Σε αγαπάμε Μυρτώ». Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με όλη την τοπική κοινωνία να συμμετέχει στο τελευταίο αντίο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου. Οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς παραμένουν συγκλονισμένοι από τον άδικο χαμό της 19χρονης, που έχει σκορπίσει θλίψη σε ολόκληρο το νησί.

Η μητέρα της μίλησε δημόσια λίγο πριν από την τελετή, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της. Με λόγια που ράγισαν καρδιές, περιέγραψε το κενό που αφήνει πίσω της η κόρη της, σύμφωνα με το patris news.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης

Την ίδια ώρα, οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, επιδιώκοντας να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Μυρτώ στην Κεφαλονιά.

Η 19χρονη είχε βρεθεί νεκρή σε πάρκο στην πλατεία του Αργοστολίου, γεγονός που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Σήμερα, την ίδια ημέρα με την κηδεία της, απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να έχουν υιοθετήσει κοινή υπερασπιστική γραμμή, ρίχνοντας τις ευθύνες στη Μυρτώ.