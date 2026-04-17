Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την παραβατική δράση του 26χρονου από την Κεφαλονιά, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, φέρεται να είχε αποκτήσει φήμη ως ο «φόβος και τρόμος» στα στέκια του Αργοστολίου. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για σειρά παραβάσεων, που περιελάμβαναν ξυλοδαρμούς, υποθέσεις ναρκωτικών και εκβιασμούς.

Η επιρροή του στο νησί φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Live News, καταγράφεται να σηκώνει περιπολικό μαζί με φίλους του, επειδή το όχημα των αστυνομικών είχε κλείσει το δικό του, το οποίο μάλιστα είχε κατασχεθεί.

Ο 26χρονος ήταν ο πρώτος από τους τρεις κατηγορούμενους που πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή την Παρασκευή (17/4) για την υπόθεση του θανάτου της νεαρής γυναίκας στο Αργοστόλι. Ο νεαρός άνδρας, που κατά καιρούς έχει απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές, παρέμεινε σιωπηλός από τη στιγμή της σύλληψής του μέχρι και το πρωί της απολογίας του.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης είχε δηλώσει ότι θα δώσει εξηγήσεις μόνο στον δικαστικό λειτουργό, περιγράφοντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τόσο στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όσο και κατά τη μεταφορά της Μυρτούς στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχή της απολογίας του ανέφερε: «Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά και πήγα στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουμε χρήση. Κάναμε δύο φορές χρήση. Κάναμε μια στην αρχή, μετά έφυγα, πήγα και πήρα κι άλλη κοκαΐνη και γύρισα πάλι. Τη δεύτερη χρήση την κάναμε περίπου μετά τις τέσσερις το πρωί. Η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση».

Όπως ισχυρίστηκε, προσπάθησε να τη βοηθήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκώματα στα δάχτυλά μου. Έχω ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποίησα το φίλο μου τον Αλβανό που ήταν τυχαία στο διπλανό δωμάτιο, με τον αριθμό 11 με μία κοπέλα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 26χρονος, που μαζί με έναν 22χρονο και έναν 23χρονο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως, υποστήριξε ότι ειδοποίησε το ΕΚΑΒ πριν μεταφέρουν την κοπέλα στην πλατεία, όπου –σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες– δήλωσαν ότι δεν τη γνώριζαν.

Στην απολογία του πρόσθεσε: «Παράλληλα ειδοποίησα το ΕΚΑΒ. Ο Αλβανός πήγαινε μπροστά και άνοιγε τις πόρτες και εγώ κατέβασα στα χέρια μου τη Μυρτώ. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και τη σκέπασα με το παλτό της, μέχρι την ώρα που ήρθε το ΕΚΑΒ».

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 26χρονου, ακολούθησε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, με τον οποίο η άτυχη κοπέλα είχε μεταβεί στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο του Αργοστολίου λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας.