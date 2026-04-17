Η Κίνα προχωρά σε ένα ακόμη εντυπωσιακό έργο υποδομών, αυτή τη φορά κάτω από τη θάλασσα, με σχέδιο για τη δημιουργία μιας σιδηροδρομικής σύνδεσης μήκους περίπου 120 χιλιομέτρων κάτω από το στενό Μποχάι. Το έργο βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης και, αν υλοποιηθεί, αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις μετακινήσεις στη βόρεια παράκτια ζώνη της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατασκευή ενός τεράστιου υποθαλάσσιου τούνελ που θα συνδέει απευθείας τις πόλεις Νταλιάν και Γιαντάι. Η διαδρομή, που σήμερα απαιτεί αρκετές ώρες με πλοίο ή ακόμη περισσότερο οδικώς, θα μπορεί να ολοκληρώνεται σε μόλις 40 λεπτά.

Το έργο προβλέπει αποκλειστικά σιδηροδρομική χρήση, με τρένα υψηλής ταχύτητας που θα κινούνται με πάνω από 250 χιλιόμετρα την ώρα. Στόχος είναι η ενίσχυση του ήδη εκτεταμένου δικτύου υψηλών ταχυτήτων της Κίνας και η μείωση της εξάρτησης από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Με συνολικό μήκος που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα, η υποθαλάσσια σήραγγα του στενού Μποχάι φιλοδοξεί να ξεπεράσει ακόμη και τη σήραγγα της Μάγχης, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στα μεγαλύτερα τεχνικά έργα παγκοσμίως.

Η νέα σύνδεση θα ενώνει τις επαρχίες Λιαονίνγκ και Σαντόνγκ, δημιουργώντας έναν ενιαίο σιδηροδρομικό διάδρομο κάτω από τη θάλασσα. Πέρα από τη συγκοινωνιακή του σημασία, το έργο αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική διασύνδεση δύο ισχυρών παράκτιων περιοχών.

Η κατασκευή ενός τόσο εκτεταμένου έργου συνοδεύεται από μεγάλες τεχνικές δυσκολίες. Ο βυθός του στενού Μποχάι παρουσιάζει γεωλογική πολυπλοκότητα, με ρήγματα και διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων που δυσκολεύουν τη διάνοιξη.

Οι μελέτες επικεντρώνονται σε ζητήματα σεισμικότητας, σταθερότητας και χάραξης της σήραγγας. Η διάνοιξη σε τόσο μεγάλο βάθος και μήκος απαιτεί προηγμένες τεχνολογίες και συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών κάτω από τον βυθό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα συστήματα ασφάλειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία τεχνητών νησιών και κάθετων φρεάτων, που θα λειτουργούν ως σημεία εξαερισμού και πρόσβασης έκτακτης ανάγκης, αλλά και ως υποστηρικτικές δομές στην κατασκευή.

Σήμερα, η σύνδεση των δύο πόλεων γίνεται κυρίως μέσω φέρι μποτ, με τη διάρκεια του ταξιδιού να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και να φτάνει σε αρκετές ώρες. Η χερσαία διαδρομή είναι ακόμη πιο χρονοβόρα, καθώς απαιτεί παράκαμψη ολόκληρης της θάλασσας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η απόσταση αυτή θα «συρρικνωθεί», μετατρέποντας ένα πολύωρο ταξίδι σε μια σύντομη διαδρομή υψηλής ταχύτητας κάτω από το νερό. Οι πόλεις Νταλιάν και Γιαντάι, σημαντικά οικονομικά και λιμενικά κέντρα, θα έρθουν πιο κοντά, ενισχύοντας τη βιομηχανική και εμπορική τους συνεργασία.

Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της περιοχής γύρω από τον κόλπο Μποχάι. Παρά το ισχυρό ενδιαφέρον και τις συνεχιζόμενες μελέτες, παραμένει ακόμη σε στάδιο αξιολόγησης.