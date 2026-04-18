Σε τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική προχώρησαν την Πέμπτη 16 Απριλίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οι συλληφθέντες είναι δύο Έλληνες, 29 και 21 ετών, καθώς και μία 39χρονη αλλοδαπή. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών των αρχών.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, η 39χρονη εντοπίστηκε χθες το απόγευμα μέσα σε αυτοκίνητο, να κατέχει –με σκοπό τη διακίνηση– συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 1 κιλού και 120 γραμμαρίων. Την ποσότητα αυτή είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 21χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 29χρονου.

Παράλληλα, ο 21χρονος συνελήφθη να κατέχει, επίσης με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασία κοκαΐνης μικτού βάρους 50 γραμμαρίων, ενεργώντας για τον ίδιο 29χρονο συνεργό του.

Εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις

Ακολούθησαν έρευνες σε καφετέρια ιδιοκτησίας του 29χρονου, στην οικία του 21χρονου, καθώς και σε χώρο που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζα για αποθήκευση ναρκωτικών. Εκεί εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης μικτού βάρους 26 κιλών και 228 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) 80,9 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη 40,9 γραμμαρίων.

Συνολικά, κατασχέθηκαν:

• 27 κιλά και 398 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 121,8 γραμμάρια κάνναβης,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• 56.080 ευρώ,

• 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

• 2 Ι.Χ. δίκυκλα,

• 4 κινητά τηλέφωνα και

• ένα ζεύγος κλειδιών.

Υπολογισμός παράνομου κέρδους

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι το παράνομο οικονομικό όφελος των κατηγορούμενων από τη διακίνηση των ναρκωτικών θα ξεπερνούσε τις 570.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.