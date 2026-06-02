Ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, με τους Γάλλους να επικρατούν 4-3 και να κατακτούν τον τίτλο.

Παρότι το χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ θα μπορούσε να φέρει αρνητική αντίδραση, οι φίλοι της Άρσεναλ αντέδρασαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο, δείχνοντας στήριξη στον Βραζιλιάνο αμυντικό.

Σύμφωνα με ανάρτηση του «Athletic», οι πωλήσεις των φανελών του εκτοξεύτηκαν κατά περίπου 350%, καθιστώντας τον τον πιο δημοφιλή παίκτη της ομάδας στο συγκεκριμένο διάστημα.

Shirt sales for Arsenal defender Gabriel increased by 350 per cent after the centre-back missed a crucial penalty in his side’s Champions League final defeat on Saturday. Gabriel, 28, took the final penalty in the shootout, but his effort went over the bar, and Paris… pic.twitter.com/hKm1lwRQrU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 1, 2026

Ο Γκάμπριελ, εμφανώς επηρεασμένος μετά τον τελικό, είχε τη συμπαράσταση των συμπαικτών του, ενώ ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπειρία «πολύ δύσκολη», εκφράζοντας παράλληλα υπερηφάνεια για την πορεία της ομάδας και ευγνωμοσύνη προς τον κόσμο.

Τελικά, οι οπαδοί των «κανονιέρηδων» έστειλαν ηχηρό μήνυμα στήριξης, μετατρέποντας μια πικρή στιγμή σε ένδειξη αποδοχής και εμπιστοσύνης προς τον ποδοσφαιριστή.