Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σε ηλικία 79 ετών. Όπως αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Ελένη Πορτάλιου «αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό την Ελένη Πορτάλιου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Η Ελένη Πορτάλιου αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Εντάχθηκε στην Αριστερά από νεαρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια τη δικτατορίας, υπέστη διώξεις συλλήψεις και φυλακίσεις. Η μακρόχρονη καριέρα της ως καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνδέθηκε με την πρωτοπόρα έρευνα και τη μέριμνα για τη διδασκαλία, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος της.

Η Ελένη Πορτάλιου υπήρξε μια διανοούμενη της Αριστεράς που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες. Οι μάχες για την πόλη, οι φεμινιστικές συλλογικότητες, οι συνδικαλιστικοί αγώνες του πανεπιστημίου και του κλάδου των μηχανικών και βεβαίως η αυτοδιοίκηση υπήρξαν πεδία που η Ελένη Πορτάλιου άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Στις δημοτικές εκλογές του 2010, η Ελένη Πορτάλιου ήταν η επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για τον Δήμο Αθηναίων.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της».

Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς για την απώλεια της Ελένης Πορτάλιου

«Πατρίδα μου είναι ο κατοικημένος κόσμος της μνήμης, ατομικής και συλλογικής».

Με αυτή τη φράση, που είχε πει η ίδια, αποχαιρετούμε την Ελένη Πορτάλιου, αρχιτέκτονα, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΜΠ, διανοούμενη της Αριστεράς, και άνθρωπο των κινημάτων.

Η Ελένη Πορτάλιου δεν αντιμετώπισε ποτέ την πόλη ως ουδέτερο χώρο. Την είδε ως πεδίο μνήμης, σύγκρουσης, συμμετοχής και συλλογικής ζωής. Υπερασπίστηκε τον δημόσιο χώρο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, την αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Ήταν από τους ανθρώπους που ένωσαν τη σκέψη με τη δράση και που δεν μίλησαν απλώς για τα κινήματα, αλλά στάθηκαν μέσα σε αυτά.

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Ελένη Πορτάλιου και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της.