Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε σε δημόσια καταγγελία για περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκε στο στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε όσα ισχυρίζεται ότι είδε στα παρασκήνια, με πρωταγωνίστρια δημοσιογράφο του καναλιού και απέναντί της ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «10 Παντού» με παρουσιαστές τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου. Πριν από τη δική του εμφάνιση, στο πλατό βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, του οποίου η συμπεριφορά, σύμφωνα με τον ίδιο, τον ενόχλησε έντονα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε λόγο για «μια απίστευτη σκηνή», υποστηρίζοντας πως έγινε μάρτυρας λεκτικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει ως σεξιστική απέναντι στη δημοσιογράφο. Επεσήμανε ότι, όπως ισχυρίζεται, υπήρξαν σχόλια ακόμη και για μορφασμούς της παρουσιάστριας, κάτι που θεώρησε απαράδεκτο.

Μάλιστα, συνέκρινε το περιστατικό με αντίστοιχη συμπεριφορά που, όπως είπε, είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν στη Βουλή, αναφέροντας το όνομα του Παύλου Πολάκη.

Η δημόσια παρέμβαση του Στέφανου Κασσελάκη

Σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε: «Έζησα μια απίστευτη σκηνή και είδα τον υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη, έναν νέο άνθρωπο, να μιλάει με τον χειρότερο τρόπο, με σεξιστικό τρόπο, προς τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου. Δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός, δεν μπορώ να βλέπω τέτοια κατάχρηση εξουσίας από έναν υπουργό μπροστά σε μια δημοσιογράφο η οποία κάνει το επάγγελμα της εξαιρετικά καλά. Μιλάμε για μια λεκτική επίθεση με βαθιά σεξιστικό χαρακτήρα ενάντια σε μια γυναίκα δημοσιογράφο η οποία κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά καλά».

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε ευθέως από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την αποπομπή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών. Τόνισε επίσης ότι έθιξε το ζήτημα και στον αέρα της εκπομπής, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο OPEN, επισημαίνοντας πως δεν προτίθεται να αφήσει το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο.