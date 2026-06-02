Η Σουηδία εξετάζει την καθιέρωση ορίου ηλικίας για τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς διερευνητική επιτροπή που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη σουηδική κυβέρνηση πρότεινε την απαγόρευση πρόσβασης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

«Χάνουμε μια ολόκληρη γενιά στην αδιάκοπη αναπαραγωγή περιεχομένων», προειδοποίησε ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Γιάκομπ Φόρσμεντ σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των ψηφιακών πλατφορμών.

Η κυβέρνηση συγκρότησε την επιτροπή το φθινόπωρο, με αποστολή να αξιολογήσει την ανάγκη καθορισμού ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Η επικεφαλής της επιτροπής, Λίζα Ένγλουντ, εισηγείται το όριο να οριστεί στα 15 έτη.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι πλατφόρμες όπως Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok και YouTube θα πρέπει να επαληθεύουν ότι οι χρήστες πληρούν την ηλικιακή προϋπόθεση. Αντίθετα, οι πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών όπως Roblox, Minecraft και Fortnite ενδέχεται να εξαιρεθούν από την απαγόρευση.

Το σχέδιο θα τεθεί τώρα σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και σχόλια. Η επιτροπή προτείνει το τελικό κείμενο να είναι έτοιμο την 1η Ιανουαρίου 2028.

Διεθνείς αντιδράσεις και παραδείγματα

Η Αυστραλία υπήρξε η πρώτη χώρα που εφάρμοσε παρόμοιο μέτρο τον Δεκέμβριο του 2025, απαγορεύοντας τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, με στόχο την προστασία τους από τις βλαβερές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα θεωρούνται μικτά.

Στα βήματα της Αυστραλίας ακολούθησαν χώρες όπως η Ινδονησία και η Βραζιλία, ενώ αρκετά ευρωπαϊκά κράτη μεταξύ αυτών και η Γαλλία εξετάζουν αντίστοιχες απαγορεύσεις.

Σημειώνεται ότι, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποίησε στις 29 Μαΐου ότι δεν αρκεί μια απλή απαγόρευση, καλώντας κυβερνήσεις και εταιρείες να σχεδιάσουν πιο ασφαλείς και υπεύθυνες πλατφόρμες για τους ανήλικους χρήστες.