Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, με την αντιπολίτευση να θέτει ζήτημα αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Το θέμα πήρε νέες διαστάσεις μετά τις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» την Τρίτη του Πάσχα (14/04). Ο ιδρυτής και πρόεδρος του πολιτικού κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης, αναφέρθηκε εκτενώς στον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, και στην υπόθεση που αφορά τις σπουδές του.

«Το ζήτημα περί Southeastern College, ότι είναι μια σχολή – απάτη, προϋπήρχε, πριν υπουργοποιηθεί. Αφού υπουργοποιήθηκε, μου στέλνει ένα μέλος του κόμματός μας για τη θέση αυτή από το ΦΕΚ. Με το που βλέπω ότι είναι Ειδικός Επιστήμονας, λέω κάτσε, εγώ ξέρω από την εμπειρία μου, ότι χρειάζεται να έχεις Master’s κλπ, ώστε να έχεις επιστημονικούς συνεργάτες. Η ομάδα νομικής τεκμηρίωσης των Δημοκρατών πήγε και έψαξε τον συγκεκριμένο νόμο και πολύ γρήγορα βρήκαμε και αναδείξαμε το ζήτημα», δήλωσε ο κ. Κασσελάκης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετά λέει, ότι σπούδασε 5 χρόνια σε αυτό το εργαστήρι – μαϊμού, από το 1987 έως το 1992, και ψάχνω εγώ για τα πρακτικά της πολιτείας του Delaware για αυτή την επιχείρηση που έδωσε το πτυχίο του, που μάλιστα δεν είναι ΙΕΚ, το ΙΕΚ θέλει απολυτήριο λυκείου, αυτό είναι εργαστήρι ενός ξένου μη αναγνωρισμένου πλαισίου. Τον ρώτησα σήμερα, γιατί δεν έδωσε πανελλαδικές. Εγώ πιστεύω ότι ίσως να μην έχει τελειώσει καν το Λύκειο».

Ο Στέφανος Κασσελάκης είχε προηγουμένως αναρτήσει σχετική τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι το κολλέγιο ιδρύθηκε το 1991 στο Delaware. Όπως σημείωσε, προκαλεί απορία, πώς είναι δυνατόν ο κ. Λαζαρίδης να έχει αποφοιτήσει μόλις έναν χρόνο μετά την ίδρυσή του.