Ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Αρχές τα συχνά φαινόμενα οδηγών που έχουν συλληφθεί να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Για το λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση μιας νέας πινακίδας σήμανσης σε κρίσιμα σημεία των οδικών δικτύων, κυρίως κόμβους, ώστε να αντιλαμβάνονται οι οδηγοί, ότι κινούνται αντίθετα στο ρεύμα της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των αυτοκινητόδρομων τοποθετούν μια κόκκινη πινακίδα που γράφει «NO WAY – ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ», ώστε να γίνεται αντιληπτό, ότι απαγορεύεται η κίνηση στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πινακίδα τοποθετείται αντίστροφα στη ροή των οχημάτων, ώστε να είναι ορατή από εκείνους που λανθασμένα θα κινηθούν ανάποδα. Δηλαδή, οι οδηγοί που κινούνται κανονικά, θα βλέπουν μόνο την «πλάτη» της πινακίδας και όχι το μήνυμα που αναγράφεται σ’ αυτήν.

Οι νέες αυτές πινακίδες χρησιμοποιούν το ίδιο ακριβώς έντονο κόκκινο χρώμα με τα κλασικά απαγορευτικά σήματα, διατηρώντας τη χρωματική συνέχεια που έχει συνηθίσει ο εγκέφαλος να ταυτίζει με την παύση και τον κίνδυνο. Η τοποθέτησή τους σε απόσταση λίγων μέτρων από την είσοδο στον αυτοκινητόδρομο λειτουργεί ως μια επιθετική οπτική υπενθύμιση, που στοχεύει να «πιάσει» το βλέμμα ακόμα και του πιο αφηρημένου οδηγού την κρίσιμη στιγμή.