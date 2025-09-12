Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό, στο ρεύμα προς Πάτρα, κοντά στην Παναγοπούλα. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστεί σοβαρά ένας ακόμα.

Η 70χρονη οδηγός ενός ΙΧ είχε κινηθεί για περίπου ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν τη μοιραία σύγκρουση. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα της ηλικιωμένης τυλίχθηκε στις φλόγες. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και απανθρακώθηκε.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες από τα Μέγαρα, οδηγός και συνοδηγός, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Δυστυχώς, αργά το βράδυ, ο ένας από τους δύο υπέκυψε στα τραύματά του.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», η ηλικιωμένη μπήκε στην Ολυμπία Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση προς Πάτρα. Όταν έφτασε στο ύψος των σηράγγων της Παναγοπούλας, αντί να ακολουθήσει τη σωστή πορεία, φαίνεται πως πήρε τον δρόμο που προορίζεται για οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Εκεί φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και να έκανε αναστροφή, κατευθυνόμενη πλέον προς Αίγιο – αλλά στο αντίθετο ρεύμα.

Παρά τα προειδοποιητικά σήματα από άλλους οδηγούς, που πρόλαβαν να την αποφύγουν με ελιγμούς, η γυναίκα δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί την κατάσταση, γεγονός που οδήγησε στη μοιραία μετωπική σύγκρουση.