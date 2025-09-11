Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή σε μια 23χρονη κοπέλα στα ξημερώματα της Πέμπτης (11/9) στον δρόμο μεταξύ Μαλίων και Σταλίδας στην Κρήτη.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο δίκυκλα να κινούνται αντίθετα, όταν ο 27χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο και συγκρούεται με δύναμη στο δίκυκλο της νεαρής κοπέλας. Η 23χρονη πέθανε ακαριαία, ενώ ο 27χρονος, πανικοβλημένος επειδή δεν είχε δίπλωμα και το όχημα ήταν ανασφάλιστο, προσπάθησε να διαφύγει.

Τελικά, ο νεαρός ακινητοποιήθηκε από δύο τουρίστες, ενώ στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο της κοπέλας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 27χρονο και έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαλευκάνει τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.