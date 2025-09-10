Αβάσταχτος είναι ο πόνος για την οικογένεια της 19χρονης που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τροχαίο σε κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας.

Ο πατέρας της μιλώντας στο STAR έκανε λόγο για τραγικές ευθύνες του 23χρονου οδηγού του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η 19χρονη και η οικογένεια στρέφεται στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθεί ο 23χρονος, τα τραγικά λάθη του οποίου -όπως λέει- φταίνε για τον θάνατο της κόρης του. «Μέσα στην Καλαμάτα δε συνηθίζονται τέτοια ατυχήματα. Ειδικά στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δώσανε σε ένα παιδί 22 χρονών ένα αυτοκίνητο 2000 με 2200 κυβικά, τουτέστιν από 150 μέχρι 180 άλογα» λέει.

Η οικογένεια της 19χρονης σε μια προσπάθεια να δικαιωθεί η ψυχή της, ανέθεσε την υπόθεση σε δικηγόρο, ζητώντας να τιμωρηθεί, όποιος φταίει για την απώλεια της. «Η θέση της οικογένειας είναι, ότι με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, το αυτοκίνητο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη. Το δέντρο δεν κόπηκε από τη ρίζα, που σημαίνει ότι το όχημα χτύπησε χαμηλά, άρα το αυτοκίνητο “πέταγε”», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας, Νικόλαος Ρουσσόπουλος.

Ψάχνουν να βρουν την τραγική πορεία του ΙΧ

Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος βύθισε στο πένθος τους δικούς της. Ο αδελφός της γιαγιάς της άτυχης Κάτιας πήγε στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή, προσπαθώντας να καταλάβει τι έγινε. Όπως λέει, «το αυτοκίνητο πρέπει να πήγαινε με τις πάντες και πήρε ό, τι βρήκε μπροστά του».

«Δεν μου το σκότωσαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ποιος; Ένας οδηγός που πριν ένα μήνα είχε ξανακάνει ατύχημα» λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Ο 23χρονος οδηγός τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.