Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στην οδό Αρτέμιδος στην Καλαμάτα με θύμα ένα 19χρονο κορίτσι.

Όπως αναφέρεi το tharrosnews.gr, η 19χρονη ήταν μέσα σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και αυτό να ανατραπεί.

Λόγω της ανατροπής τραυματίστηκε σοβαρά η κοπέλα η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου: