Θρήνος επικρατεί στην Κρήτη για τον θάνατο 17χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9), όταν το φορτηγό το οποίο οδηγούσε, ανατράπηκε στον ΒΟΑΚ.

Ο 17χρονος από τον Άγιο Μύρωνα Ηρακλείου βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση και οδηγούσε το φορτηγό που ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Το φορτηγό άγνωστο πώς, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με μοιραία γι’ τον 17χρονο κατάληξη, καθώς ο νεαρός οδηγός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τη ζωή του.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο cretalive.gr, ότι κατά την οδήγηση έχασε τον έλεγχο στο τιμόνι, καθώς το βαρύ όχημα «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων στα δεξιά του δρόμου, ο 17χρονος έκανε κίνηση προς αριστερά και εν συνεχεία προσπάθησε να το επαναφέρει, όμως το φορτηγό εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε, με μοιραία κατάληξη. Το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, κοντά στο Φόδελε, επί του ΒΟΑΚ.

Έχει ενδιαφέρον, ότι στο συγκεκριμένο τμήμα εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και αυτή είναι μία πτυχή που διερευνούν Αστυνομία και Δικαιοσύνη. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του έργου, καθώς φέρεται οι εργασίες να ξεκίνησαν παράτυπα, χωρίς να έχει δοθεί αρμοδίως επίσημη άδεια. Ως προς τον τραγικό πατέρα, τίθεται θέμα παραμέλησης εποπτεία ανηλίκου.