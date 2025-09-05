Σε πλήρη παραβίαση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησε ένας οδηγός στον ΒΟΑΚ με τη μετωπική σύγκρουση να αποφεύγεται κυριολεκτικά από τύχη την τελευταία στιγμή.

Η επικίνδυνη προσπέραση σημειώθηκε την Πέμπτη σε γέφυρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με τον ασυνείδητο οδηγό να συμπεριφέρεται με εγκληματική αδιαφορία και να επιχειρεί να περάσει με τη μια τρία οχήματα, με το τελευταίο να είναι ένα φορτηγό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο οδηγός του ασημί οχήματος όχι μόνο παραβίασε χωρίς σκέψη την διπλή διαγράμμιση που απαγορεύει την προσπέραση, αλλά μπήκε τελείως στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η παραλίγο τραγωδία, μάλιστα, αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή επειδή οι οδηγοί από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάτησαν φρένο και κινήθηκαν δεξιότερα.